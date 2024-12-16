Кому верить - Путину или Медведеву?

Президент России Владимир Путин проговорился о лжи Медведева про количество заключающих контракты с Минобороны.

Так на расширенном заседании коллегии Минобороны России Путин вчера заявил, что в 2023 году более 300 тысяч россиян заключили контракты с Министерством обороны.

«Пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. Свыше 300 тысяч. В этом году, на данный момент, уже свыше 430 тысяч, и этот поток фактически добровольцев не прекращается», — отметил он.

Однако эта цифра отличается от ранее озвученной зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Еще в январе Медведев утверждал, что за 2023 год контракт с Минобороны для участия в войне против Украины подписали 420 тысяч человек, а еще 80 тысяч отправились на фронт в качестве добровольцев.