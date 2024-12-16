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Немец по ошибке отсидел 13 лет: теперь с него требуют €100 000 за «ночлег и еду»

01:16 790

У немца, по ошибке отсидевшего 13 лет, тюрьма потребовала €100 тысяч за «проживание и питание». Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Манфред Хендицки в 2010 году был приговорен к пожизненному заключению за якобы убийство пенсионерки, за которой он ухаживал. Тогда дело стало резонансным в Германии, но в прошлом году суд признал мужчину невиновным, а старушку — умершей в результате несчастного случая.

64-летнего немца освободили. В качестве компенсации государство выплатило Манфреду по €75 за каждый день отсидки — за 13 лет неволи он получил €750 тысяч.

Однако прокуратура Мюнхена прислала Хендицки счет на почти €100 тысяч: в эту сумму вошли более 50 тысяч за «проживание и питание», а также отдельный счет на 49 тысяч евро за «незаконную зарплату», которую заключенный получал 13 лет, работая за два евро в час.

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