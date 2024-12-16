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Россию "заморозка" войны никак не устраивает

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Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что «никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят».

Также, по его словам, не может быть речи о какой-либо роли НАТО в «урегулировании украинского кризиса».

Напомним, ранее французский президент Макрон заявил, что вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.

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