Россию "заморозка" войны никак не устраивает
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Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что «никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят».
Также, по его словам, не может быть речи о какой-либо роли НАТО в «урегулировании украинского кризиса».
Напомним, ранее французский президент Макрон заявил, что вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией.
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