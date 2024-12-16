Арабские режимы идут к дверям Эрдогана

Свержение режима Асада способствует усилению регионального влияния Турции и повышению авторитета президента Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе. За последние несколько дней Анкара стала центром дипломатического трафика. Западные СМИ пишут о роли Турции в победе революции в Сирии, в то время как 12 декабря госсекретарь США Блинкен совершил неожиданный визит в Анкару, где обсудил новую эпоху на землях древних цивилизаций в Шаме.

«Арабская весна», начавшаяся в 2010 году, была примечательна тем, что положила конец существованию давних режимов в относительно бедных странах, таких как Тунис и Египет, при этом обойдя стороной богатые Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Что же касается Сирии, то начавшееся в 2011 году народное восстание стремительно трансформировалось здесь в гражданскую войну, когда в процесс вступили Иран и Россия. На самом деле, за исключением Катара, теоретически считающегося одним из финансовых оплотов политического ислама, другие арабские государства вовсе не желали падения режима Башара Асада. Богатые арабские режимы рассматривали «Арабскую весну» как продолжение начавшегося в Египте в 1940-х годах с Хасана аль-Банны движения «Братьев-мусульман» и не без оснований опасались, что пламя исламской революции охватит весь арабский мир. А приход к власти в Египте нового лидера «Братьев-мусульман» Мухаммеда Мурси, осуществленный путем первых в истории этой страны свободных выборов, только усилил этот страх. В то же время, присутствие России и особенно Ирана среди защитников Асада вынудило арабские режимы выступить против нусайритской системы Сирии. В результате Лига арабских государств, которая на протяжении многих лет рвала все политические и экономические связи с режимом Башара Асада, решила в начале 2024 года восстановить отношения с Дамаском. А свержение режима Асада в течение всего одиннадцати дней того же года убедительно проиллюстрировало уровень недальновидности арабских лидеров.

По информации, полученной редакцией haqqin.az из дипломатических источников, Египет в надежде развеять свои опасения относительно нового правительства в Сирии обратился к Анкаре. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси готовится к встрече в Каире с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что Эрдоган примет участие в саммите развивающихся стран (D-8), который состоится в египетской столице 19 декабря. Поскольку приглашение президента ас-Сиси Эрдогану было отправлено еще до бегства Башара Асада, то после прихода к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» его смысл принципиально изменился. И сегодня египетский лидер пытается вести переговоры по Сирии непосредственно с президентом Эрдоганом. В арабских столицах состоявшийся в минувший четверг визит главы турецкой разведки Ибрагима Калына в Дамаск был расценен как однозначный признак влияния Анкары и Катара на новое сирийское правительство.

Сообщается, что, будучи первым государственным деятелем, посетившим Сирию после победоносного мятежа, Калын провел весь день с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани, посетив не только мечеть Омейядов, но и базар Хамидие, построенный в Дамаске османским султаном Абдулхамидом II. Публика аплодисментами приветствовала главу турецкой разведки, разъезжавшего по Дамаску в черном седане, за рулем которого сидел сам аль-Джулани. Сразу после визита Калына Анкара объявила о назначении временного поверенного в делах посольства в Дамаске. Напомним, что его предшественник был отозван из сирийской столицы еще в 2012 году. Как известно, Анкара, поддерживающая сирийскую оппозицию с 2011 года, приняла у себя 4,5 миллиона беженцев, обеспечила проживание в Идлибе еще пяти миллионам сирийцев, а в последние годы перестала скрывать, что поддерживает оружием и техникой 70-тысячную «Сирийскую национальную армию». Вся эта статистика, несомненно, повышает военно-политическую ценность Турции в глазах таких арабских стран, как Египет, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ, придерживающихся традиционных ценностей. Именно поэтому глава МИД Турции Хакан Фидан не только принял вместе с главами МИД арабских стран участие в чрезвычайном совещании по Сирии, состоявшемся в Иордании 14 сентября, но и даже занял место во главе стола.