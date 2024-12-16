Чья кибербезопасность безопаснее: Европа против Маска

Европейский союз объявил о запуске амбициозной космической программы Iris2, которая должна будет обеспечить возможности безопасной правительственной и военной связи для стран-участниц. В условиях тотальной озабоченности защищенностью от кибератак Европа пытается создать надежное пространство для информационного обмена. Создание мощной спутниковой группы из 290 аппаратов обойдется в десять миллиардов евро. Новейшие технологические решения позволят выполнять объем работ, который потребовал бы тысячи спутников наподобие тех, что используются в мега-констелляции, которая поддерживает работу Starlink, детища Илона Маска.

Для ведущих высокотехнологических компаний Европы вызов американскому инженерному и предпринимательскому гению имеет еще и выраженный конкурентный контекст. Французские, немецкие, итальянские разработчики и производители - Airbus Defence and Space, Telekom, Thales Alenia Space, Telespazio – не намерены сдаваться в борьбе за рынок будущего и уступать его американцам. Тем более, что у них уже есть надежная история совместных разработок в этой области: Iris2 – уже третья европейская спутниковая программа после Galileo и Copernicus. Ожидается, что проект, рассчитанный на двенадцать лет, позволит осуществить первые коммуникации в 2030 году. Наблюдатели обращают внимание, что в этом проекте стран Евросоюза не будет принимать участие Великобритания: это самые наглядные последствия принятого в 2016 году решения покинуть ЕС. Теперь за Брекзит придется расплачиваться в буквальном смысле. В свое время правительство Британии вышло из программы Galileo и распорядилось создать пару своих спутников.