Чья кибербезопасность безопаснее: Европа против Маска
Европейский союз объявил о запуске амбициозной космической программы Iris2, которая должна будет обеспечить возможности безопасной правительственной и военной связи для стран-участниц. В условиях тотальной озабоченности защищенностью от кибератак Европа пытается создать надежное пространство для информационного обмена.
Создание мощной спутниковой группы из 290 аппаратов обойдется в десять миллиардов евро. Новейшие технологические решения позволят выполнять объем работ, который потребовал бы тысячи спутников наподобие тех, что используются в мега-констелляции, которая поддерживает работу Starlink, детища Илона Маска.
Для ведущих высокотехнологических компаний Европы вызов американскому инженерному и предпринимательскому гению имеет еще и выраженный конкурентный контекст. Французские, немецкие, итальянские разработчики и производители - Airbus Defence and Space, Telekom, Thales Alenia Space, Telespazio – не намерены сдаваться в борьбе за рынок будущего и уступать его американцам. Тем более, что у них уже есть надежная история совместных разработок в этой области: Iris2 – уже третья европейская спутниковая программа после Galileo и Copernicus.
Ожидается, что проект, рассчитанный на двенадцать лет, позволит осуществить первые коммуникации в 2030 году.
Наблюдатели обращают внимание, что в этом проекте стран Евросоюза не будет принимать участие Великобритания: это самые наглядные последствия принятого в 2016 году решения покинуть ЕС. Теперь за Брекзит придется расплачиваться в буквальном смысле. В свое время правительство Британии вышло из программы Galileo и распорядилось создать пару своих спутников.
Теперь же очевидно, что совместные возможности партнеров по ЕС дают возможности, несоизмеримые с теми, которыми располагает страна-беглянка из союза. За отдельную плату ее допустят попользоваться новой спутниковой системой, коммерческие заказы предусмотрены, но для чужих это, разумеется, дороже.
Большой высокотехнологический проект позволяет Евросоюзу удерживать планку одного из ведущих инновационных регионов планеты. В сентябре вышел тревожный доклад Марио Драги, бывшего главы Европейского банка, в котором указывалось, что европейцы начинают заметно проигрывать в борьбе за технологии будущего Соединенным Штатам и Китаю. Чтобы этого не произошло, придется приложить немалые усилия и потратить большие средства.