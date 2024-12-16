Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?

Индийское издание The Print утверждает, что Азербайджан через «третью страну» сообщил властям Нью-Дели о намерении закупить оружие, однако индийская сторона этот запрос отклонила. Как пишут индийские журналисты, Азербайджан предпринял этот шаг «для балансировки ситуации с Арменией». Утверждается также, что этот запрос был передан в Дели через страну, имеющую «очень тесные, дружеские отношения с Индией». «Как стало известно, - пишет The Print, - Нью-Дели ясно дал понять этой дружественной стране, что Индия сама будет определять свои двусторонние отношения и приоритеты и не хочет, чтобы какая-либо другая страна выступала посредником».

Источники индийского издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что Азербайджан никогда - ни официально, ни неофициально - не поднимал эту тему. Вместо этого к Индии якобы обратилась третья страна, заявившая, что если индийский ВПК заинтересован в экспорте оружия и ищет покупателя на долгосрочной основе, то таким покупателем может стать Азербайджан. Этот же источник утверждает, что Баку готов заключить соглашения, аналогичные текущим сделкам, подписанным между Ереваном и Нью-Дели. Далее The Print напоминает, что в последние годы для Индии, которая продала Армении ряд вооружений, официальный Ереван является не только военным, но и политическим партнером в регионе, который, к тому же, имеет тесные отношения с Францией. «Еще один стратегический партнер Индии, Греция, может отправить в Армению устаревшее российское вооружение, чтобы помочь ей повысить обороноспособность в рамках потенциальной оси с Индией в регионе, - отмечает The Print. - Индия, Франция и Греция стремятся поддержать возможности Армении по обеспечению своей безопасности». Редакция haqqin.az не смогла выяснить из официальных источников, действительно ли Азербайджан обращался к Нью-Дели через третью страну с просьбой о покупке индийского оружия. В то же время, мы располагаем вескими аргументами, позволяющими с крайней осторожностью относиться к достоверности публикаций в индийской прессе. Прежде всего, отметим, что The Print является изданием, близким к оборонному сектору Индии, которое часто публикует статьи и инсайдерскую информацию, рекламирующие военно-техническое партнёрство с Арменией. Как правило, The Print, как, впрочем, и ряд других индийских изданий, пишущих о военной сфере, утверждает, что оборонные предприятия Индии производят одни из самых современных оружейных систем в мире, вследствие чего индийский оружейный экспорт в последние годы значительно увеличился.

Как известно, Армения на данный момент является крупнейшим импортером индийского оружия - за последние два года она заказала из этой страны вооружений на несколько миллиардов долларов. С другой стороны, индийские издания, явно преувеличивая возможности отечественного военно-промышленного комплекса, предпринимают значительные усилия, чтобы увеличить экспортные возможностей предприятий своего ВПК на фоне резко возросшего спроса на оружие в мире и, фактически, ухода России с глобального рынка оружия. Поскольку The Print и другие индийские издания довольно часто «сливали» подробности переговоров об индийско-армянском военно-техническом партнерстве, официальный Ереван проявил в этой связи серьезную обеспокоенность и даже предупредил местные издания не публиковать почерпнутые из индийских СМИ новости без консультаций с Министерством обороны Армении. Таким образом, утверждение о том, что Азербайджан обратился в Дели с просьбой о закупке индийского оружия, да еще и через некую «третью страну», очень похоже на типичный PR-ход, цель которого – создать видимость длинной очереди, выстроившейся за индийским вооружением.