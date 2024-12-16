Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?
Индийское издание The Print утверждает, что Азербайджан через «третью страну» сообщил властям Нью-Дели о намерении закупить оружие, однако индийская сторона этот запрос отклонила.
Как пишут индийские журналисты, Азербайджан предпринял этот шаг «для балансировки ситуации с Арменией». Утверждается также, что этот запрос был передан в Дели через страну, имеющую «очень тесные, дружеские отношения с Индией».
«Как стало известно, - пишет The Print, - Нью-Дели ясно дал понять этой дружественной стране, что Индия сама будет определять свои двусторонние отношения и приоритеты и не хочет, чтобы какая-либо другая страна выступала посредником».
Источники индийского издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что Азербайджан никогда - ни официально, ни неофициально - не поднимал эту тему. Вместо этого к Индии якобы обратилась третья страна, заявившая, что если индийский ВПК заинтересован в экспорте оружия и ищет покупателя на долгосрочной основе, то таким покупателем может стать Азербайджан. Этот же источник утверждает, что Баку готов заключить соглашения, аналогичные текущим сделкам, подписанным между Ереваном и Нью-Дели.
Далее The Print напоминает, что в последние годы для Индии, которая продала Армении ряд вооружений, официальный Ереван является не только военным, но и политическим партнером в регионе, который, к тому же, имеет тесные отношения с Францией.
«Еще один стратегический партнер Индии, Греция, может отправить в Армению устаревшее российское вооружение, чтобы помочь ей повысить обороноспособность в рамках потенциальной оси с Индией в регионе, - отмечает The Print. - Индия, Франция и Греция стремятся поддержать возможности Армении по обеспечению своей безопасности».
Редакция haqqin.az не смогла выяснить из официальных источников, действительно ли Азербайджан обращался к Нью-Дели через третью страну с просьбой о покупке индийского оружия. В то же время, мы располагаем вескими аргументами, позволяющими с крайней осторожностью относиться к достоверности публикаций в индийской прессе.
Прежде всего, отметим, что The Print является изданием, близким к оборонному сектору Индии, которое часто публикует статьи и инсайдерскую информацию, рекламирующие военно-техническое партнёрство с Арменией. Как правило, The Print, как, впрочем, и ряд других индийских изданий, пишущих о военной сфере, утверждает, что оборонные предприятия Индии производят одни из самых современных оружейных систем в мире, вследствие чего индийский оружейный экспорт в последние годы значительно увеличился.
Как известно, Армения на данный момент является крупнейшим импортером индийского оружия - за последние два года она заказала из этой страны вооружений на несколько миллиардов долларов.
С другой стороны, индийские издания, явно преувеличивая возможности отечественного военно-промышленного комплекса, предпринимают значительные усилия, чтобы увеличить экспортные возможностей предприятий своего ВПК на фоне резко возросшего спроса на оружие в мире и, фактически, ухода России с глобального рынка оружия.
Поскольку The Print и другие индийские издания довольно часто «сливали» подробности переговоров об индийско-армянском военно-техническом партнерстве, официальный Ереван проявил в этой связи серьезную обеспокоенность и даже предупредил местные издания не публиковать почерпнутые из индийских СМИ новости без консультаций с Министерством обороны Армении.
Таким образом, утверждение о том, что Азербайджан обратился в Дели с просьбой о закупке индийского оружия, да еще и через некую «третью страну», очень похоже на типичный PR-ход, цель которого – создать видимость длинной очереди, выстроившейся за индийским вооружением.
Во-первых, даже если бы Азербайджан действительно был заинтересован в покупке у Индии какого-то оружия, он вполне мог передать предложение в ходе двусторонних дипломатических контактов. Как известно, даже несмотря на то, что Индия стала основным поставщиком оружия в Армению, между Баку и Дели по-прежнему сохраняются полноценные дипломатические отношения.
Во-вторых, Азербайджан покупал и покупает в больших объемах различные виды вооружений у стран, являющихся признанными лидерами мировой оборонной промышленностью. В первую очередь, у Израиля и Турции.
Что же касается военно-промышленного комплекса Индии, то он во многом базировался на устаревших советских военных технологиях, и только в последние годы индусы создали несколько собственных наработок, да и то, благодаря технологическому сотрудничеству с оборонными компаниями Израилем.
То есть, с чисто военной точки зрения индийское оружие особого интереса для Азербайджана не представляет.
Также очевидно, что, хотя Армения в последние годы быстро вооружилась с помощью Индии, Франции и Греции, добиться в обозримом будущем военного паритета с Баку ей определенно не по силам. Дело в том, что после 44-дневной войны Азербайджан укрепил свою армию и продолжает ежегодно тратить миллиарды долларов на вооружение. Не случайно президент Ильхам Алиев назвал «задачей №1» Азербайджанской Республики дальнейшее укрепление армии и оснащение ее самым современным вооружением.
Логично предположить в этой связи, что у Азербайджана нет особой потребности в индийском оружии.
Тем более, чтобы с его помощью «сбалансировать ситуацию» с Арменией.