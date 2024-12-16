Что ж ты, Госдеп, сдал назад?

В Госдепартаменте США считают, что эскалацией будет, если войска КНДР зайдут на территорию Украины. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он подтвердил, что среди северокорейских солдат в Курской области уже есть жертвы.

«Северокорейские солдаты, развернутые под Курском, являются законными целями. Они вступили в войну, и как комбатанты являются законными целями для украинских военных. Но если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Северной Кореи», – сказал Миллер.

Напомним, ранее США называли эскалацией само участие северных корейцев в боевых действиях.