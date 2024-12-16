Таинственные дроны наступают. США бессильны

В США продолжаются ночные полеты таинственных дронов, впервые замеченных над штатом Нью-Джерси. Это стало главной темой в стране, отодвинув на второй план даже приближающуюся инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Как сообщается, ночные полеты десятков дронов размером с легковой автомобиль каждый, отмеченные, в том числе, в непосредственной близости от военных объектов, привели к проведению экстренных слушаний в Конгрессе, в которых приняли участие высокопоставленные представители Пентагона и ФБР. Ни один из которых, впрочем, не смог ответить на вопросы конгрессменов, кто и с какой целью запустил эти таинственные дроны.

Как отмечает CNN, в последние дни в Нью-Йорке и за его пределами также были замечены стаи БПЛА, пролетающие над жилыми районами, а также над закрытыми объектами критически важной инфраструктуры. Сообщалось даже, что из-за появившихся в небе дронов были приостановлены на час взлеты и посадки в международном аэропорту Нью-Йорка. Майкл Мелхэм, мэр города Белвилл (штат Нью-Йорк), поручил местной полиции при первом же появлении дронов предупреждать службу поиска мин на тот случай, если один из дронов будет сбит или упадет из-за неисправности, и тогда, возможно, придется исследовать его содержимое. Мэр также приказал пожарным службам при осмотре места приземления беспилотника надевать костюмы химической защиты. «Мы просто не знаем, что это такое, поэтому проявляем осторожность», - сказал Мелхэм. А в субботу Мора Хили, губернатор штата Массачусетс, опубликовала на сайте X сообщение о «растущем числе наблюдений за беспилотниками». Массачусетс стал последним штатом после Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании и Вирджинии, сообщившим о подобных инцидентах.

В минувшую субботу чтобы хоть как-то успокоить общественность, провели по поводу полетов таинственных групп дронов специальный брифинг, который оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Как выяснилось, у чиновников нет разумных версий о том, какие именно местные или иностранные силы могут стоять за этими дронами. По словам одного из чиновников Пентагона, высококвалифицированные сотрудники службы безопасности видели беспилотники в районе военной базы Пикатинни-Арсенал в округе Моррис и военно-морской станции Эрл в Нью-Джерси. Однако точки запуска и операторы так и не были идентифицированы. Чиновники ФБР и Министерства внутренних дел заявили, что многие из наблюдаемых объектов, по-видимому, являются пилотируемыми самолетами, которые ошибочно идентифицировали, как БПЛА. Представитель ФБР добавил, что, хотя в Бюро «обеспокоены ими (таинственными объектами) также, как и все остальные», реакция на такого рода сообщения является, все-таки, «чрезмерной». Тем не менее, выступления представителей федеральных агентств еще больше усилили беспокойство в Конгрессе. «Суть ясна: они (федеральные агентства) не предоставляют общественности достаточно информации, и общественность обеспокоена», - заявил Кейд Болдуан, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси, являющийся также членом Комитета по разведке Палаты представителей.

Николь Маллиотакис, конгрессмен-республиканка от штата Нью-Йорк, выразила возмущение поведением федерального правительства, заявив в пятницу, что не верит, что США «с их военным потенциалом не знают, что это за объекты». Маллиотакис призвала федеральных чиновников «быть с нами откровенными и просто рассказать нам, что происходит». Другой конгрессмен-республиканец, Эрик Петерсон, прямо заявил о реакции правительства США: «Они лгут. Вот и все». Как и несколько других чиновников и законодателей, Питерсон утверждает, что лично наблюдал за беспилотниками, кружившими возле его дома в сельской местности в Нью-Джерси. По словам конгрессмена, отсутствие уличного освещения и близость траекторий полета создают отличные условия для наблюдения за дронами. «Зачем вам лгать? - недоумевает Питерсон. - Либо причина, по которой это происходит, невероятно позорна для администрации Байдена, либо это невероятно высокий риск безопасности для страны, и они не хотят нам об этом говорить». Тем временем, избранный президент Дональд Трамп призвал Белый дом либо обнародовать всю имеющуюся информацию о таинственных наблюдениях, либо сбить беспилотники в небе. «Загадочные беспилотники замечены по всей стране. «Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? - написал в соцсети Truth Social избранный президент США. - Я так не думаю! Пусть общественность узнает и немедленно. В противном случае сбивайте их!!!».

Сенатор Ричард Блюменталь, член Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, также заявил в четверг: «Мы должны проводить тщательный анализ разведывательных данных и сбивать дроны, особенно если они летают над аэропортами или военными базами. Дроны следует сбивать, если это необходимо, поскольку они нарушают воздушное пространство над чувствительными объектами». Фил Мерфи, губернатор-демократ из штата Нью-Джерси, официально запросил у администрации Байдена дополнительные ресурсы для более эффективного решения текущей ситуации. Опасения Мерфи прозвучали после того, как военно-морская база США Эрл к югу от Миддлтауна, штат Нью-Джерси, признала в минувшую пятницу, что зафиксировала «несколько случаев вхождения неопознанных беспилотников в воздушное пространство» над объектом, несмотря на отсутствие прямых угроз. Поскольку федеральные чиновники находятся в замешательстве по поводу ситуации с дронами, а опасения продолжают расти, повсеместно звучат предложения разрешить граждан стрелять по дронам, против чего активно возражает правительство. По словам федеральных чиновников, уничтожение дронов с помощью огнестрельного оружия может создать ненужный риск для людей, а также юридические проблемы для тех, кто их сбивает. Не говоря уже о том, что угроза, исходящая от загадочных дронов, пока официально не подтверждена. По словам источника, участвовавшего в брифинге представителей ФБР, Федерального управления гражданской авиации и Министерства внутренней безопасности, ключевым законодателям, работающим в комитетах Конгресса по национальной безопасности, было сообщено, что на данный момент следователи не считают, что зафиксированные над несколькими штатами дроны имеют какое-то отношения к правительствам иностранных государств. Несмотря на то, что власти США пока не смогли установить, откуда именно запускаются таинственные дроны, источник отметил, что ФБР продолжает активное расследование, направленное на выяснение личности людей, которые ими управляют, а также на определение возможных уголовных нарушений.