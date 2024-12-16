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В Москве подорвали генерала. Он говорил о созданных для Украины «боевых комарах»

обновлено 09:50
09:50 4268

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов, сообщил Следственный комитет России (СКР). Также убит еще один военнослужащий — помощник генерала. Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле», — отметили в прокуратуре Москвы.

The Moscow Times напоминает, что 54-летний Кириллов занимал должность начальника РХБЗ ВС РФ с 2017 года. Он принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Генерал находился под санкциями за участие в войне против Украины.

В ходе военного конфликта он неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия. В октябре Кириллов заявил, что украинская армия использовала химоружие, произведенное на Западе, в городе Судже Курской области РФ. По его словам, ВСУ били кассетными боеприпасами DM-105 калибра 155 мм, которые содержали хлор, а также отравляющие вещества удушающего действия.

В 2022 году Кириллов сообщил о «курируемых США» биолабораториях в Украине, в которых «американские заказчики» собирались сделать комаров переносчиками желтой лихорадки, а также лихорадок денге и Зика. Позднее Кириллов предупреждал, что комары-переносчики вирусов находятся на «высоком техническом уровне готовности» к применению против российской армии.

* * * 08:52

На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе моковской прокуратуры.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Взрывное устройство установили на ручку электросамоката рядом с подъездом и привели в действие дистанционно, когда двое мужчин подошли к двери, пишет Shot. По его данным, стекла выбило с первого по третий этаж, повреждена облицовка дома и три автомобиля.

По данным Baza, «в результате взрыва в Москве, предварительно, погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также погиб и его помощник.

По словам очевидцев взрыв раздался, когда мужчины выходили из дома. В результате взрыва оба погибли. В самом доме вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала».

Официально данная информация не подтверждена.

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