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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Синергия финансов и культуры: akart представляет новые варианты дизайна карт

09:43 526

Инновационное финансовое решение akart представило новые варианты дизайна карт в сотрудничестве с мировым лидером в области цифровых платежей Visa и Национальным художественным музеем. На картах теперь можно увидеть произведения выдающихся азербайджанских художников, в числе которых Саттар Бахлулзаде, Ваджия Самедова, Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Эюб Мамедов, Расим Бабаев и другие.

Проект, направленный на популяризацию национального искусства и культурного наследия Азербайджана, предлагает цифровое решение для интеграции искусства в повседневную жизнь пользователей.

Генеральный директор A-Solutions Гасан Гасанов отметил: «Наша цель - популяризировать богатство азербайджанской культуры посредством современных финансовых технологий. Мы уверены, что этот проект вдохновит наших пользователей и ценителей искусства за счет объединения передового финансового решения и культурного наследия Азербайджана, а также делая их доступными каждому в любое время и в любом месте».

Управляющий директор Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев добавил: «Возможность участия в реализации этого проекта в партнерстве с «A-Solutions» и Национальным художественным музеем стала для нас большой честью. Такое сотрудничество не только улучшает финансовый опыт наших пользователей, но и служит популяризации богатого культурного наследия Азербайджана. Мы верим, что интеграция искусства в повседневные финансовые операции послужит развитию большего интереса к культурному наследию страны».

Каждый пользователь akart может бесплатно заказать карты с новыми вариантами дизайна через мобильное приложение. Выбирайте свой уникальный стиль и наслаждайтесь финансовыми услугами, наполненными культурным содержанием!

Отметим, что современное финансовое решение akart представлено компанией ООО A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı - первой лицензированной электронной денежной организацией, зарегистрированной Центральным банком Азербайджанской Республики 16 мая 2024 года. ООО A A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı, являющаяся дочерней компанией ООО Azercell Telekom, стремится сделать безналичные платежи доступными для всех, включая клиентов с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам.

Дополнительная информация:

https://akart.az/ru

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