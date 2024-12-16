У Сирии осталось 26 тонн золота после Асада

После падения режима Башара Асада в хранилище центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота – столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, сообщили Reuters четыре информированных источника.

При этом у Сирии мало валютных резервов в наличной форме, сказали те же источники. Один из источников заявил Reuters, что валютные резервы центробанка Сирии составляют всего около 200 миллионов долларов наличными. По словам другого источника, долларовые резервы исчисляются «сотнями миллионов».