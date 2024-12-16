У Сирии осталось 26 тонн золота после Асада
После падения режима Башара Асада в хранилище центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота – столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, сообщили Reuters четыре информированных источника.
При этом у Сирии мало валютных резервов в наличной форме, сказали те же источники. Один из источников заявил Reuters, что валютные резервы центробанка Сирии составляют всего около 200 миллионов долларов наличными. По словам другого источника, долларовые резервы исчисляются «сотнями миллионов».
Согласно Всемирному совету по золоту (World Gold Council), который ссылается на Центральный банк Сирии в качестве источника данных, золотые резервы Сирии составляли 25,8 тонн в июне 2011 года. По расчетам Reuters, это составляет примерно 2,2 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам.
Ссылаясь на данные Международного валютного фонда, Reuters отмечает, что в конце 2011 года центробанк Сирии сообщал о 14 миллиардах долларов валютных резервов. Нынешние и бывшие сирийские чиновники заявили агентству, что предыдущие власти в Сирии использовали долларовые резервы для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для военных целей.
Хранилище центробанка Сирии было проинспектировано представителями нового режима на прошлой неделе, заявили два источника Reuters.