Чиновника-коррупционера казнили в Китае

В Китае за коррупционные преступления казнили экс-секретаря рабочего комитета Коммунистической партии страны в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина, передает Центральное телевидение Китая.

По данным следствия, мужчина, занимая различные должности, незаконно присвоил более 1,43 миллиарда юаней госсредств. Также он получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму 577 миллионов юаней и не по назначению использовал более 1,05 миллиарда юаней государственных средств.

Суд приговорил Ли Цзяньпина к смертной казни в 2022 году, после этого он подал апелляцию. В августе 2024 года по итогам второй инстанции смертный приговор был оставлен в силе. Перед казнью мужчина встретился со своими близкими родственниками.