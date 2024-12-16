Южная Корея ввела санкции против России

Правительство Южной Кореи ввело санкции в отношении 11 лиц и 15 учреждений, причастных, по мнению властей республики, к военному сотрудничеству России и Северной Кореи (КНДР), сообщает Newsis News Agency.

По информации агентства, семь человек — россияне, четверо — северокорейцы. Среди последних есть в том числе высокопоставленные северокорейские генералы, которых, как утверждают в Сеуле, Пхеньян отправил в Украину.

Из 15 попавших под ограничения организаций 14 российских. Они участвовали в финансовых операциях между Россией и Северной Кореей, а также транспортировке и торговле оружием, отмечает издание. Санкции начнут действовать 19 декабря.

В предыдущий раз Сеул вводил дополнительные санкции против России летом 2024 года.