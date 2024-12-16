Врач-педиатр о важности правильного питания для детей

«Насколько здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить расстройство желудка? Основными причинами этой проблемы являются несистемное питание, физическая загруженность в школьном возрасте и абитуриентов, аллергия на белок коровьего молока, стрессовое состояние, инфекция Helicobacter Pylori, генетический фактор и длительное употребление некоторых противовоспалительных препаратов».

Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала врач-педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Диляра Байрамова.

По ее словам, желудочно-кишечные заболевания чаще встречаются у детей на стадии активного развития, поскольку дети полностью зависят от родителей: «Только родители могут привить своим детям основы здорового образа жизни, правильного питания и культуру пищевого поведения».