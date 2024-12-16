Врач-педиатр о важности правильного питания для детей
«Насколько здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить расстройство желудка? Основными причинами этой проблемы являются несистемное питание, физическая загруженность в школьном возрасте и абитуриентов, аллергия на белок коровьего молока, стрессовое состояние, инфекция Helicobacter Pylori, генетический фактор и длительное употребление некоторых противовоспалительных препаратов».
Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала врач-педиатр НИИ педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Диляра Байрамова.
По ее словам, желудочно-кишечные заболевания чаще встречаются у детей на стадии активного развития, поскольку дети полностью зависят от родителей: «Только родители могут привить своим детям основы здорового образа жизни, правильного питания и культуру пищевого поведения».
Педиатр отметила, что сбалансированное питание имеет большое значение для правильного роста и развития в младенческом и детском возрасте: «Как и при любом заболевании, ранняя диагностика и обследование гастроэнтерологических болезней очень важны, поскольку патология желудочно-кишечного тракта, выявленная в детском возрасте, хорошо поддается лечению, в том числе помогает предотвратить различные заболевания в будущем.
Доктор Байрамова рассказала во время беседы, что для диагностики боли в желудке или гастрита у детей применяют уреазный дыхательный тест, определение антигена Helicobacter Pylori в кале пациента, эндоскопию, измеряют уровень кислотности (рН) желудка, анализы крови, а также ультразвуковые исследования (УЗИ-диагностика). По ее словам, для постановки диагноза сначала у пациента получают подробную информацию: «Внимательно выслушивают жалобы пациента, данные анамнеза, приема лекарств, пищевые привычки. Затем проводится медицинский осмотр, при котором исследуют, имеются ли признаки усиления боли при прикосновении к животу. Затем верхнюю часть брюшной полости исследуют с помощью УЗИ. X-ray (рентгеновское излучение) проводится только при подозрении на перфорацию желудка».
Педиатр отметила, что для постановки точного диагноза необходимо эндоскопическое исследование: «Эндоскопия проводится путем введения специального трубчатого оптического устройства со световой камерой на конце для исследования желудка. При необходимости во время эндоскопии также берут образец ткани из желудка. Также проводятся анализы крови для выявления воспалений и возбудителей в организме. При аутоиммунном гастрите, в крови могут быть обнаружены антитела к париетальным клеткам желудка».