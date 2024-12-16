Турция готовится к операции в Сирии?

Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, что может говорить о готовящемся широкомасштабной операции, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Турция и протурецкие формирования «наращивают силы вдоль границы с Сирией».

Как заявил один из официальных лиц США, турецкая операция может быть неизбежной. «Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», - сказал американский чиновник.