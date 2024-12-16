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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Турция готовится к операции в Сирии?

10:51 505

Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, что может говорить о готовящемся широкомасштабной операции, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Турция и протурецкие формирования «наращивают силы вдоль границы с Сирией».

Как заявил один из официальных лиц США, турецкая операция может быть неизбежной. «Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», - сказал американский чиновник.

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