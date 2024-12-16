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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

В России рассказали о ракетах, которые могут ударить «по любой точке планеты»

11:03 204

В мире нет такого места, до которого не смогут долететь российские ракеты, системы американской противоракетной обороны (ПРО) в Европе не в состоянии их перехватить.

Так заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, в современной России проводились пуски ракет в акваторию Тихого океана, целью которых было оценить максимальную дальность полета и установить, соответствует ли она заявленным характеристикам. «Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Генерал отметил, что в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность. При этом, по его словам, необходимости наращивать темпы и объемы испытаний новых средств стратегических вооружений на данный момент нет, однако «при нарастании внешних угроз эти программы могут быть пересмотрены». 

Командующий РВСН также сообщил о разработке новых типов боевых блоков для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник»: «И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки [находится] широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых еще не пришло время».

Он отметил, что испытание «Орешника» в боевых условиях стало «важным событием в истории РВСН». Каракаев заверил, что Россия и США информируют друг друга о пусках баллистических ракет.

Россия ударила ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепре 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на использование дальнобойных западных ракет ATACMS и Storm Shadow Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по территории России. После этого Путин заявил, что наличие достаточного количества таких ракет, как «Орешник», фактически исключает необходимость применения ядерного оружия.

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