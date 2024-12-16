Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю

По его словам, Израилю будет необходимо оставить те территории на западе Сирии, которые он взял под свой контроль во время наступления оппозиционных сил на Дамаск.

Сирия не станет плацдармом для осуществления атак против Израиля. Об этом в интервью газете The Times заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.

«Израиль объяснял это присутствием «Хезболлы» и иранских ополченцев, однако это больше не актуально», - сказал аш-Шараа.

«Мы сохраняем приверженность соглашению [о разделении сил] 1974 года и готовы к возвращению [наблюдателей] ООН. Мы не хотим конфликта ни с Израилем, ни с кем-либо еще, и не позволим, чтобы Сирию использовали как плацдарм для атак. Сирийцам нужен покой, удары должны прекратиться, а Израиль должен отойти на ранее занимаемые позиции», - добавил он.

Как пишет The Times, аш-Шараа не затрагивал тему российско-сирийских отношений, однако его помощник упомянул идущие переговоры о сохранении за Россией ее военных баз в стране.

Новый лидер Сирии также заявил о необходимости отменить введенные санкции против Дамаска и создать условия для возвращения в страну покинувших ее ранее жителей.

«Сирия имеет крайне важное геостратегическое значение. Они [западные страны] должны снять все ограничения, которые накладывались и на палача, и на жертву. Палача больше нет. Вопрос не подлежит обсуждению», - сказал аш-Шараа, добавив, что ожидает и исключения «Хайат Тахрир аш-Шам» из списка террористических группировок, в который она внесена некоторыми странами.