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Новогодние подарки от Viva Kundu – на шаг ближе к жизни своей мечты!

17:45 54

Новый год – чудесное время, которое открывает новую страницу в нашей жизни и вдохновляет воплощать в реальность самые заветные желания. В этот особенный период каждый человек мечтает о новых достижениях, строит грандиозные планы и верит в самое лучшее. Яркие огни, теплые моменты, проведенные рядом с близкими, и новогоднее настроение вдохновляют нас и дарят радость. В этом году Viva Kundu предлагает вам уникальный подарок, который воплотит ваши мечты в реальность и добавит незабываемых красок в вашу жизнь.

С 10 декабря по 14 января при покупке квартиры по внутреннему кредиту в Viva Kundu вас ждет новогодний подарок на сумму в 20 000 AZN! Апартаменты в Viva Kundu продаются с ремонтом и встроенной мебелью.

Расположенный в самом престижном районе Антальи Viva Kundu выделяется своим современным архитектурным стилем и изысканно оформленными апартаментами. Это идеальное место для комфортной жизни для всей семьи. В комплексе есть открытые и крытые бассейны, СПА-центры, детские игровые площадки и обширные общественные пространства.

Одним из самых больших преимуществ Viva Kundu является удобное расположение комплекса. Резиденция находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Лара, недалеко от 5-звездочных отелей и популярных развлекательных центров, таких как тематический парк Land of Legends и музей Sandland. Благодаря развитой инфраструктуре Viva Kundu предоставит своим жителям разнообразный и приятный досуг.

Каждая деталь в комплексе была продумана для безопасности и комфорта вашей семьи. Viva Kundu — это синоним безмятежности и спокойствия, где вы проведете драгоценные моменты со своими близкими.

Этот грандиозный проект возводится компанией Aral Group, одним из лидеров в строительном секторе. Основная цель Aral Group — это обеспечить жителей не только жильем, но предоставить им яркую и комфортную жизнь в реализуемых проектах. Viva Kundu — замечательный пример такого подхода.

Подарите себе и своей семье незабываемый подарок на Новый Год от Viva Kundu – жизнь в эксклюзивном и не имеющим аналогов проекте. Станьте на шаг ближе к своей мечте с первоначальным взносом 30% и беспроцентным внутренним кредитом на срок до 24 месяцев.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

Тел: *2442

Сайт: www.viva-kundu.com

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