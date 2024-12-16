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Трамп депортирует из США более миллиона человек

12:40 480

Избранный президент США Дональд Трамп планирует первым делом депортировать более миллиона нелегальных мигрантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это люди без законных оснований оставаться, либо которые совершили преступления, либо имеют окончательные постановления о высылке.

Команда Трампа уже ведет переговоры с Мексикой и Сальвадором, чтобы они приняли хотя бы часть из миллионов нелегальных мигрантов, которых избранный президент планирует депортировать.

Общее число нелегальных иммигрантов оценивается в 11 миллионов.

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