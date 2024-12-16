«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза

«Мы уже пресекли попытку четвертой революции - 800 человек [накануне участвовали в акции]. Еще раз повторю: 4 политические партии и более 10 самых богатых НПО - если взять только их сотрудников и актив, получится несколько раз по 800 человек. И эти 4 партии и более 10 НПО не могут собрать и 800 человек на проспекте Руставели. Закончилось, «финита ля комедия», как говорят итальянцы», - заявил на брифинге Кобахидзе.

Кобахидзе также сказал, что Грузия не переживает никакого политического кризиса после акций протеста и отказа оппозиции признавать итоги парламентских выборов. «Был, конечно, краткосрочный шок с экономической точки зрения, хотя и это мы скоро преодолеем. Наоборот, все пойдет в стране удвоенными темпами. Что касается политического кризиса, то нет никакого политического кризиса. Политический кризис означает, что у страны нет стабильного правительства, стабильного большинства в парламенте. В этой стране есть стабильное большинство, есть стабильное правительство, соответственно, нет никакого политического кризиса», - сказал премьер Грузии.

Кроме того, Кобахидзе назвал «антигрузинским» решение Евросоюза приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии.

«Единственная рекомендация, которую дал совет, связана с началом процедуры введения визового режима для обладателей дипломатических паспортов. Несмотря на то что эта рекомендация, по существу, имеет символическое значение, она однозначно должна быть расценена как антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в восприятии грузинского общества», - заявил Кобахидзе.

Он поблагодарил пять стран, которые высказались против введения санкций в отношении Грузии: «Это Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния, они защитили интересы грузинского народа».

Кобахидзе заявил, что отмена визового режима для обладателей диппаспортов является символическим актом, не имеющим практического смысла.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии. По ее словам, Еврокомиссия в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам - членам ЕС, которые затем должны будут утвердить его. При этом Каллас сообщила, что страны ЕС не смогли договориться о введении персональных санкций против официальных лиц Грузии, ответственных, по мнению сообщества, за репрессии и нарушение прав человека в стране. Против таких мер выступили Венгрия, Словакия, Люксембург и ряд других стран.