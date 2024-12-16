USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Рассчитайте таможенные расходы онлайн с помощью интернет-банка ABB Business

12:56 52

Банк ABB представляет новую возможность для бизнеса! Теперь корпоративные клиенты, а также малые и средние предприятия могут легко и быстро рассчитать таможенные сборы на импорт и экспорт товаров прямо через интернет-банк ABB Business.

Теперь клиентам больше не нужно заходить на Электронный таможенный портал для расчетов. Все операции доступны напрямую в интернет-банке ABB Business. Это обеспечивает удобный и быстрый процесс, значительно упрощая работу и экономя время клиентов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 261
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 1120
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 1249
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
10:29 2531
В Москве подорвали генерала. Он говорил о созданных для Украины «боевых комарах»
В Москве подорвали генерала. Он говорил о созданных для Украины «боевых комарах» обновлено 09:50
09:50 6355
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 4585
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана новый поворот
01:25 6385
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным
03:23 4646
Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом
Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом обновлено
16 декабря 2024, 23:24 11918
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор
02:54 7619
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
16 декабря 2024, 20:21 12943

ЭТО ВАЖНО

«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 261
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 1120
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 1249
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
10:29 2531
В Москве подорвали генерала. Он говорил о созданных для Украины «боевых комарах»
В Москве подорвали генерала. Он говорил о созданных для Украины «боевых комарах» обновлено 09:50
09:50 6355
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 4585
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана новый поворот
01:25 6385
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным
03:23 4646
Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом
Трамп восхищается турецкой армией и Эрдоганом обновлено
16 декабря 2024, 23:24 11918
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор
02:54 7619
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
16 декабря 2024, 20:21 12943
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться