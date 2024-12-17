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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Медведев проснулся и начал угрожать

13:11 1579

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве.

"Военно-политическое руководство киевского режима ждет неминуемое возмездие за убийство Кириллова", - заявил Медведев.

Теракт в Москве он назвал "агонией бандеровского режима".

"Попытки запугать народ России, остановить наступление российской армии и посеять страх обречены", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.

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