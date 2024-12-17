Госслужба о сокращении срока военной службы

Вопрос сокращения срока военной службы не является предметом обсуждения. Об этом говорится в заявлении Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

В госслужбе заявили, что в последние дни в обществе широко обсуждается вопрос внесения ряда изменений в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также в «Положение о прохождении военной службы».

«Госслужба по мобилизации и призыву представила предложения по совершенствованию некоторых положений закона, которые были обсуждены парламентским Комитетом по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и внесены в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса. В случае утверждения Милли Меджлисом и подписания главой государства новые положения закона вступят в силу», - говорится в информации.

В госслужбе подчеркнули, что пока никаких изменений в соответствующий закон не вносилось: «Предусмотрен ряд нововведений. Однако вопрос сокращения срока действительной военной службы не является темой обсуждения. То есть для призывников с высшим образованием действительная военная служба по-прежнему будет длиться 12 месяцев, для остальных - 18 месяцев».