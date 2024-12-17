Киев отверг предложение Минска

МИД Украины отверг инициативу об участии белорусской стороны в мирных переговорах. Как говорится в сообщении Telegram-канала украинского внешнеполитического ведомства, там «с удивлением восприняли» прозвучавшее из Минска заявление.

Накануне замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что Минск претендует на участие в мирных переговорах по Украине и его интересы должны быть учтены в финальных договоренностях. Он напомнил, что белорусская сторона изначально предпринимала миротворческие шаги по предотвращению эскалации в Украине, а также подчеркнул, что для Минска важно получить гарантии собственной безопасности.