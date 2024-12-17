Азадов и Махмудова обещали помочь гражданам арендовать яхты. Теперь они в полиции

В Азербайджане разоблачены лица, совершившие массовое мошенничество в отношении граждан путем размещения в соцсетях ложных объявлений об аренде яхт.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Баку, были задержаны 23-летний Нихат Азадов и его знакомая 23-летняя Шамама Махмудова.

Они получали от отдельных лиц различные суммы денег в виде предоплаты онлайн, а затем блокировали их.

Сообщается, что в 22 отделе Насиминского районного управления полиции продолжается расследование в связи с их действиями. Лица, пострадавшие от противоправных действий Н.Азадова и Ш.Махмудовой, могут сообщить об этом в полицию.

МВД еще раз рекомендует гражданам воздержаться от онлайн-платежей в социальных сетях за предложения по аренде, покупке, услугам или под другими предлогами, которые поступают от профилей и с отдельных страниц.