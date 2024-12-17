Ситуация в Курской области ухудшается для ВСУ с каждым днем. Об этом в понедельник вечером сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.

Сообщается, что Украина уже потеряла около 50% территорий, которые она контролировала. При этом Россия имеет преимущество практически во всем — в людях, артиллерии, технике.

«Неудачи начались, когда Украина поменяла элитные подразделения на менее закаленные в конце сентября — это было ошибкой. Теперь русские пытаются оттеснить свою основную группировку от самой ВСУ, атакуя на их восточных и западных флангах. Все подразделения в Курске перешли к обороне», — рассказал командир 82-й бригады ВСУ Бакрев.

Другой украинский военный Руслан Мокрицкий считает, что условия в Курской области для ВСУ становятся все мрачнее. «Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. Все [украинские] части под Курском перешли к обороне», - отметил он.