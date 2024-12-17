USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

У Украины в Курской области все плохо

13:39 1484

Ситуация в Курской области ухудшается для ВСУ с каждым днем. Об этом в понедельник вечером сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных.

Сообщается, что Украина уже потеряла около 50% территорий, которые она контролировала. При этом Россия имеет преимущество практически во всем — в людях, артиллерии, технике.

«Неудачи начались, когда Украина поменяла элитные подразделения на менее закаленные в конце сентября — это было ошибкой. Теперь русские пытаются оттеснить свою основную группировку от самой ВСУ, атакуя на их восточных и западных флангах. Все подразделения в Курске перешли к обороне», — рассказал командир 82-й бригады ВСУ Бакрев.

Другой украинский военный Руслан Мокрицкий считает, что условия в Курской области для ВСУ становятся все мрачнее. «Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. Все [украинские] части под Курском перешли к обороне», - отметил он.

Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 328
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 1485
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 1084
Госслужба о сокращении срока военной службы
Госслужба о сокращении срока военной службы
13:15 1978
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием? главная тема; все еще актуально
02:11 6667
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 1785
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 2688
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 2249
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
10:29 3302
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 5071
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана новый поворот
01:25 6796

ЭТО ВАЖНО

Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 328
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 1485
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 1084
Госслужба о сокращении срока военной службы
Госслужба о сокращении срока военной службы
13:15 1978
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием? главная тема; все еще актуально
02:11 6667
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 1785
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 2688
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 2249
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
Трамп поставил ХАМАС ультиматум. Иначе «ад»
10:29 3302
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 5071
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана
Арабские режимы идут к дверям Эрдогана новый поворот
01:25 6796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться