Хаменеи грозит Израилю
Израиль потерпит поражение из-за вторжения в Сирию, силы «исламского сопротивления» продолжат борьбу. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иранскими женщинами.
«Пользуясь событиями в Сирии, США, сионистский режим и некоторые их союзники продолжают совершать преступления и пытаются представить [смену власти в Дамаске] как конец сопротивления. Это грубейшая ошибка. Сектор Газа и Ливан продолжают борьбу. Израиль вторгся на сирийскую землю, чтобы окружить и уничтожить силы «Хезболлы». Но уничтожен будет именно Израиль», - сказал Хаменеи.