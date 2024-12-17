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Хаменеи грозит Израилю

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Израиль потерпит поражение из-за вторжения в Сирию, силы «исламского сопротивления» продолжат борьбу. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иранскими женщинами.

«Пользуясь событиями в Сирии, США, сионистский режим и некоторые их союзники продолжают совершать преступления и пытаются представить [смену власти в Дамаске] как конец сопротивления. Это грубейшая ошибка. Сектор Газа и Ливан продолжают борьбу. Израиль вторгся на сирийскую землю, чтобы окружить и уничтожить силы «Хезболлы». Но уничтожен будет именно Израиль», - сказал Хаменеи.

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