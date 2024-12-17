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Объявлены нерабочие дни в Азербайджане в 2025 году

13:50 962

Решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2025 год.

В отделе по связям с общественностью министерства сообщили, что, согласно норме рабочего времени на 2025 год, следующие дни будущего года считаются нерабочими:

1, 2 января – Новый год; 20 января – День всенародной скорби; 8 марта – Международный женский день; 20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз; 30, 31 марта - праздник Рамазан; 9 Мая - День Победы над фашизмом; 28 мая - День независимости; 6, 7 июня – Гурбан байрам; 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа; 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики; 8 ноября - День Победы; 9 ноября – День Государственного флага Азербайджанской Республики; 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета Министров в 2025 году при пятидневной рабочей неделе выходными днями являются 3 января, 10, 25 и 26 марта, 1 апреля, 9, 16 июня, 10 и 11 ноября, при шестидневной рабочей неделе – 25 марта, 1 апреля, 16 июня и 10 ноября.

В 2025 году пятидневная рабочая неделе включает в себя 239 рабочих дней (из них 8 накануне праздника и 1 - муниципальных выборов), 105 выходных дней, не считающихся рабочими (из них 8 определены как праздничные дни, поскольку совпадают с праздничными днями, которые не считаются рабочими днями, 1 день - проводимый с перенесением с 2024 года), 19 праздников, не считающихся рабочими днями, 1 день муниципальных выборов и 1 День всенародной скорби.

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