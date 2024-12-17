Турецкие спасатели ищут заключенных в пыточной тюрьме Седная

В мероприятиях задействованы 120 человек личного состава, 43 транспортных средства и 4 поисковые собаки. Команда спасателей отправилась в Дамаск из провинции Хатай на юго-востоке Турции. Работы были начаты по просьбе местных властей и ведутся при координации посольства Турции в Дамаске.

Турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) продолжает поисково-спасательные работы в печально известной тюрьме Седная в столице Сирии Дамаске. Об этом говорится в пресс-релизе AFAD.

Согласно сообщению AFAD, в проводимых с особой тщательностью работах используются различные технические средства и оборудование, включая прибор для получения изображений через стену, наземный радар и сейсмоакустическое устройство.

Тюрьма Седная под Дамаском «прославилась» пытками при ныне свергнутом режиме Башара Асада. После падения режима тысячи заключенных, которые содержались в учреждениях наподобие Седная, были освобождены.

Предположительно, заключенные могут находиться в секретных отсеках тюрьмы, расположенных под землей. Сирийцы, которые годами не получали известий о своих близких, стекаются к тюрьме в надежде найти их.

Ранее сообщалось, что специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен побывал в тюрьме Седная. «Мы все разбиты. Не можем найти слов, чтобы описать то, что здесь происходило», - сказал он журналистам после посещения центра пыток. Педерсен подчеркнул, что теперь им необходимо оказать всю возможную поддержку. Подобное не должно повториться ни в Сирии, ни где-либо еще в мире, сказал спецпосланник ООН.