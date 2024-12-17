Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики велось расследование уголовного дела об акте агрессии, совершенной против Азербайджанской Республики и ее народа, оккупации, геноцида, других преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме и финансировании терроризма, и множестве других преступлений.

Уголовное дело о незаконных действиях, совершенных против Азербайджанской Республики Республикой Армения и ее Вооруженными силами, так называемой «Нагорно- Карабах ской Республикой», созданной на территориях, оккупированных Республикой Армения при прямой и всесторонней поддержке Республики Армения и ее незаконных вооруженных формирований, передано в суд.

Сообщается, что на 2 мая 2024 года по решению генерального прокурора Азербайджанской Республики Генпрокуратурой и отдельными следственными органами республики расследовано 1389 уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, которые объединены в производство Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, Службой государственной безопасности, Министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом и военными. Расследование провели следователи прокуратуры.

На основании собранных достоверных доказательств обвинены в преступлениях, совершенных Вооруженными силами Республики Армения и незаконными вооруженными формированиями в общей сложности по 2548 эпизодам, Аркадий Аршавирович Гукасян, Араик Владимирович Арутюнян, Бако Сахаки Саакян, Давид Рубенович Ишханян, Давид Климович Бабаян, Лёва Генрихович Мнацаканян, Давид Азатович Манукян, Гарик Григорьевич Мартиросян, Меликсет Владимирович Пашаян, Давид Нельсонович Аллахвердян, Гурген Гомерович Степанян, Левон Ромикович Балян, Мадат Аракелович Бабаян, Василий Иванович Бегларян и Эрик Робертович Казарян.

Обвинения были предъявлены по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в том числе: 100 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 107 (депортация или насильственное переселение населения), 109 (преследование), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества), 222 (незаконное владение оружием, его комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами, а также их приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и перемещение), 271 (действия, угрожающие авиационной безопасности), 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством).

Каждому из обвиняемых была обеспечена защита, возможность использования известного им языка и другие процессуальные права. Им также предоставили адвоката.

Как в ходе предварительного следствия, так и после окончания предварительного следствия ходатайства и жалобы обвиняемых были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения, обвиняемые и другие участники в уголовном процессе проинформированы об окончании предварительного следствия, они ознакомились с материалами уголовного дела.

При этом уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении нескольких преступлений, выделено в отдельное производство, по которому продолжается предварительное следствие.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предлагает соответствующим органам Республики Армения сотрудничать в связи с присутствием на территории Республики Армения лиц, подозреваемых в указанных эпизодах, а также свидетелей.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря 2024 года и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.