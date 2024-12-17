Репатриация и защита прав азербайджанцев под чутким надзором омбудсмена

Омбудсмен Азербайджана держит под вниманием вопросы репатриации граждан Азербайджана, находящихся в тяжелых условиях жизни в чужой стране, а также обеспечение их прав и свобод.

В последние годы принимаются необходимые меры по обращениям к омбудсмену относительно оказания помощи гражданам в возвращении их близких родственников, особенно женщин и детей, содержащихся в лагерях, расположенных на территории Сирии. Омбудсмен приняла этих граждан и продолжает сотрудничать с компетентными органами для поиска путей решения сложившейся проблемы, возвращения граждан на родину, получения и уточнения информации о них, оказания помощи в оказании срочной гуманитарной поддержки и медицинской помощи. В результате обращений, направленных в соответствующие учреждения, были решены вопросы подготовки необходимых документов для возвращения детей в Азербайджан и другие вопросы. Омбудсмен также обратилась к Кабинету Министров Азербайджанской Республики, а также к другим компетентным государственным учреждениям с целью принятия необходимых мер для возвращения азербайджанских граждан, оставшихся в Сирии, и обеспечения их прав.

Кроме того, в этом направлении были проведены обсуждения с Представительством Международного комитета Красного Креста и Детского фонда ООН в Азербайджане. Как известно, в результате мер, принимаемых правительством Азербайджана, регулярно осуществляется процесс репатриации задержанных в Сирии азербайджанских граждан на родину. Омбудсмен и его представители встретились с лицами, которые были репатриированы в Азербайджан в различное время, и на месте исследовали ситуацию с обеспечением их прав.