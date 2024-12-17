Репатриация и защита прав азербайджанцев под чутким надзором омбудсмена
Омбудсмен Азербайджана держит под вниманием вопросы репатриации граждан Азербайджана, находящихся в тяжелых условиях жизни в чужой стране, а также обеспечение их прав и свобод.
В последние годы принимаются необходимые меры по обращениям к омбудсмену относительно оказания помощи гражданам в возвращении их близких родственников, особенно женщин и детей, содержащихся в лагерях, расположенных на территории Сирии. Омбудсмен приняла этих граждан и продолжает сотрудничать с компетентными органами для поиска путей решения сложившейся проблемы, возвращения граждан на родину, получения и уточнения информации о них, оказания помощи в оказании срочной гуманитарной поддержки и медицинской помощи.
В результате обращений, направленных в соответствующие учреждения, были решены вопросы подготовки необходимых документов для возвращения детей в Азербайджан и другие вопросы.
Омбудсмен также обратилась к Кабинету Министров Азербайджанской Республики, а также к другим компетентным государственным учреждениям с целью принятия необходимых мер для возвращения азербайджанских граждан, оставшихся в Сирии, и обеспечения их прав.
Кроме того, в этом направлении были проведены обсуждения с Представительством Международного комитета Красного Креста и Детского фонда ООН в Азербайджане.
Как известно, в результате мер, принимаемых правительством Азербайджана, регулярно осуществляется процесс репатриации задержанных в Сирии азербайджанских граждан на родину.
Омбудсмен и его представители встретились с лицами, которые были репатриированы в Азербайджан в различное время, и на месте исследовали ситуацию с обеспечением их прав.
В ходе встречи с репатриантами оценивается их общее и психологическое состояние, изучаются их проблемы и потребности, даются рекомендации по защите их прав. Сотрудникам Управления предоставляется необходимая информация о мерах, принимаемых по реабилитации репатриантов учреждением, в котором они размещены. В рамках встречи репатриантов также информируют о возможностях обращения к Уполномоченному по правам человека различными способами.
Отметим, что омбудсмен и его представители встретились с 70 гражданами Азербайджанской Республики, репатриированными из Сирийской Арабской Республики, в том числе 54 детьми и 16 женщинами, и изучили ситуацию с обеспечением их прав.
Вместе с тем во взаимодействии с соответствующими учреждениями приняты необходимые меры по обращению к омбудсмену по обеспечению прав репатриантов. В результате принятых мер были предоставлены свидетельства о рождении детей, оказана социальная помощь, услуги психологической поддержки и т.д.