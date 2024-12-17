USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media

15:45 457

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу сотрудников Abzas Media – Ульви Гасанли, Севиндж Аббасовой, Хафиза Бабалы, Мухаммеда Кекалова, Фарида Мехрализаде, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой.

Как сообщает haqqin.az, на процесс под председательством судьи Расима Садыгова не пустили представителей СМИ. Как удалось выяснить репортеру haqqin.az, адвокаты обвиняемых выступили с рядом ходатайств.

Вышеупомянутым лицам инкриминированы статьи 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная организованной группой либо преступной организацией), 193-1.3.2 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная в крупном размере), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям предусматривается тюремное заключение сроком до 12 лет.

Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media
Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media
15:45 458
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 11016
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 8681
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 1575
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 2998
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2162
Госслужба о сокращении срока военной службы
Госслужба о сокращении срока военной службы
13:15 3381
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием? главная тема; все еще актуально
02:11 7049
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 2613
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 3652
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 2888

ЭТО ВАЖНО

Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media
Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media
15:45 458
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 11016
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 8681
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 1575
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 2998
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2162
Госслужба о сокращении срока военной службы
Госслужба о сокращении срока военной службы
13:15 3381
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием?
Разве Азербайджан заинтересовался индийским оружием? главная тема; все еще актуально
02:11 7049
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
«Финита ля комедия»: премьер Грузии о протестах оппозиции и «антигрузинском» решении Евросоюза
12:50 2613
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
Новый лидер Сирии сигнализирует Израилю
12:21 3652
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада
Обнаружены братские могилы жертв режима Асада новость дополнена
11:52 2888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться