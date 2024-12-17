Журналистов не пустили в суд над сотрудниками Abzas Media

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу сотрудников Abzas Media – Ульви Гасанли, Севиндж Аббасовой, Хафиза Бабалы, Мухаммеда Кекалова, Фарида Мехрализаде, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой.

Как сообщает haqqin.az, на процесс под председательством судьи Расима Садыгова не пустили представителей СМИ. Как удалось выяснить репортеру haqqin.az, адвокаты обвиняемых выступили с рядом ходатайств.

Вышеупомянутым лицам инкриминированы статьи 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная организованной группой либо преступной организацией), 193-1.3.2 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная в крупном размере), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям предусматривается тюремное заключение сроком до 12 лет.