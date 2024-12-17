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Азербайджанские правозащитницы взяли серебро престижного турнира

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15:59 156

Футбольные команды Коллегии адвокатов Азербайджана (ARVK), состоящие как из мужчин, так и из женщин-юристов и адвокатов (Advokat и Legal Eagles), добились успешных результатов на турнире Mundiavocat 2024 в Дубае, который считается чемпионатом мира среди юристов.

8 декабря азербайджанские команды провели свои первые игры под руководством члена правления АРВК, опытного футбольного менеджера Эльчина Усубова, и Фуада Рзаева, сотрудника ФК «Шемаха», известного тренера по мини-футболу.

Женская команда Legal Eagles провела первый матч на престижном международном турнире против мексиканской команды Tijuana. Азербайджанская команда забила в ворота соперника 5 безответных голов — 5:0. Эта победа стала первой для женской команды юристов-любителей в Азербайджане на международном турнире.

На следующий день женская команда сыграла с казахстанским клубом Bereke. Legal Eagles одержали победу со счетом 8:1.

10 декабря Legal Eagles встретились с бразильской командой Amazon Legis и проиграли со счетом 0:2. Несмотря на это, выиграв два из трех матчей на групповом этапе и набрав 6 очков, наша женская команда прошла в полуфинал. В полуфинале соперником Legal Eagles была мексиканская команда Tijuana. Однако мексиканские женщины-юристы и адвокаты отказались выйти на поле. Также казахстанская команда Bereke не захотела играть в полуфинале с Amazon Legis. В итоге было решено, что в финале встретятся Legal Eagles и бразильская Amazon Legis. В напряженной финальной встрече 12 декабря наша команда уступила со счетом 1:0 и завоевала серебряные медали.

Таким образом, команда Legal Eagles добилась своей первой большой международной победы. Также лучшим вратарем турнира была признана адвокат Нармин Набиева.

Команда мужчин-юристов и адвокатов АРВК под названием Advokat, которая выступала в группе B, провела свой первый матч 8 декабря против команды Узбекистана и победила с результатом 8:0. Во втором матче группы Advokat не испытал трудностей в победе над командой из Марокко Casablanca, выиграв со счетом 8:0. Затем Advokat встретился с португальским клубом Porto. В сложном и интересном матче наша команда победила 3:2.

Таким образом, Advokat завершил групповой этап на втором месте среди 21 команды, набрав 9 очков в трех матчах и забив 19 голов. В 1/8 финала Advokat встретился с командой Казахстана и победил 16:1, выйдя в 1/4 финала.

В 1/4 финала наша команда сыграла с португальской Braga. В матче 12 декабря Advokat открыл счет, но в конце игры Braga сравняла результат 1:1. Исход матча решился в серии пенальти, где удача была на стороне соперников. Тем не менее Advokat продолжил борьбу за места с 5 по 8 и сначала победил Словакию со счетом 7:4, а затем Италию — 8:5.

Таким образом, в турнире, в котором участвовала 21 команда, Advokat провел 7 матчей, одержал 6 побед, сыграл вничью 1 раз, забил 51 гол и пропустил 13, заняв 5-е место.

Стоит отметить, что к турниру Mundiavocat 2024 наши команды получили поддержку от спонсоров: PAŞA Sığorta ASC, Araz Supermarket MMC, Peşəkar Futbol Liqası ИБ и RDC MMC, а организационную поддержку оказал футбольный клуб «Шемаха».

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