«Ничего не было»: в Киеве отрицают наличие предложения Орбана

В Офисе Зеленского заявили, что никаких предложений от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по рождественскому перемирию не было.

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров, не считаясь с потерями», - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним, Венгрия утверждает, что Зеленский отказался обсуждать с Орбаном эту тему.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава МИД Украины во время встречи министров иностранных дел ЕС отверг предложение о рождественском перемирии.