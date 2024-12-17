USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Банк Республика открыл новый филиал в Геранбое

фото
16:19 333

Банк Республика, один из ведущих банков страны, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Геранбое, оснащенный самыми современными банковскими технологиями.

На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов. Руководство Банка Республика отметило, что расширение филиальной сети в регионах является одной из стратегических целей Банка, новый филиал также будет поддерживать предпринимателей во всех сферах деятельности, а также предоставлять населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Присутствовавшие на открытии руководство исполнительной власти района, представители общественности и бизнесмены отметили, что открытие в Геранбое филиала Банка Республика, входящего в пятерку крупнейших банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельского хозяйства, а также для создания новых рабочих мест.

Таким образом, число центров обслуживания клиентов Банка Республика достигло 37. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Геранбой, проспект Г.Алиева.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 333
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 2586
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 5631
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 1013
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
16:25 893
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 1393
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 12240
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9064
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 2170
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 3838
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2764

ЭТО ВАЖНО

Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 333
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 2586
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 5631
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 1013
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
16:25 893
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 1393
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 12240
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9064
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 2170
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 3838
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2764
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться