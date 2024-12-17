Банк Республика открыл новый филиал в Геранбое

Банк Республика, один из ведущих банков страны, для обеспечения доступности своих продуктов и услуг для клиентов торжественно открыл новый филиал в городе Геранбое, оснащенный самыми современными банковскими технологиями.

На торжественном открытии руководство банка, перерезав символическую красную ленту, объявило о запуске филиала для обслуживания клиентов. Руководство Банка Республика отметило, что расширение филиальной сети в регионах является одной из стратегических целей Банка, новый филиал также будет поддерживать предпринимателей во всех сферах деятельности, а также предоставлять населению современные банковские продукты на выгодных условиях.

Присутствовавшие на открытии руководство исполнительной власти района, представители общественности и бизнесмены отметили, что открытие в Геранбое филиала Банка Республика, входящего в пятерку крупнейших банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, развития реального сектора, особенно сельского хозяйства, а также для создания новых рабочих мест.

Таким образом, число центров обслуживания клиентов Банка Республика достигло 37. Новый филиал будет функционировать по адресу: город Геранбой, проспект Г.Алиева.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.