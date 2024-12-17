Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии

Турция и Евросоюз разделяют мнение о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии с формированием в стране инклюзивного правительства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре.

Касаясь перспектив отношений Анкары и Брюсселя, он подчеркнул, что общие интересы Турции и ЕС не должны становиться заложниками неблаговидных планов некоторых членов Евросоюза. «Сегодня как никогда прежде необходимы более прочные и институционализированные отношения между Турцией и ЕС. Как страна-кандидат Турция стремится к этому», - заявил турецкий лидер.

Глава государства выразил надежду, что решения предстоящего саммита ЕС будут способствовать обновлению Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также ускорению визовых процедур для граждан Турции вплоть до достижения безвизового режима.

Касаясь темы борьбы с терроризмом, президент Эрдоган отметил, что «Турция - единственная страна НАТО, которая победила террористические организации РКК и ДЕАШ на поле боя».