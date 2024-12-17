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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы

заявили в Киеве
16:47 1015

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на Конгрессе местных властей во Львове заявил, что реальные переговоры об устойчивом мире возможны только при исчерпании ресурсов России для продолжения войны.

Ермак подчеркнул, что сильным помогают, поэтому Украине необходимо сохранять силу и продолжать активную работу с международными партнерами.

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