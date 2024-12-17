Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на Конгрессе местных властей во Львове заявил, что реальные переговоры об устойчивом мире возможны только при исчерпании ресурсов России для продолжения войны.

Ермак подчеркнул, что сильным помогают, поэтому Украине необходимо сохранять силу и продолжать активную работу с международными партнерами.