Российская армия с помощью союзных войск, то есть северокорейских солдат, постепенно освобождает Курскую область от украинских солдат. Курская область в настоящее время является второй по интенсивности боевых действий после Донецкой области Украины. Совершенно очевидно, что российское командование поставило перед собой задачу выбить ВСУ из Курска до прихода к власти в США Дональда Трампа, тем самым лишив Киев козыря в возможных переговорах. Следует отметить, что в августе в результате внезапного и стремительного наступления украинская армия взяла под свой контроль общую территорию площадью 1200 квадратных километров, включая Суджу в Курской области. The Economist пишет, что российская армия смогла вернуть около половины этих территорий в результате масштабного контрнаступления, начавшегося в октябре. Русские при поддержке корейцев постепенно продвигаются к Курску, но ценой больших потерь. В последние дни также были обнародованы многочисленные видеодоказательства, подтверждающие участие и потери северокорейских солдат в этих боях. На одном из кадров, сделанных украинским армейским беспилотником, видно, как русские сжигают лица северокорейских солдат, погибших в боях. Это сделано для того, чтобы уничтожить доказательства того, что северокорейские солдаты воевали на стороне России. На других кадрах видно, как северокорейские солдаты с изумлением смотрят на украинские дроны, снимающие их с близкого расстояния, и замирают на месте. pic.twitter.com/dDlCW89XgU — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 17, 2024

Известно, что Ким Чен Ын направил на помощь России армейский корпус, или около 12 тысяч солдат. По данным украинской разведки, северокорейских вояк переодели в форму российской армии и выдали им российские паспорта. Но, несмотря на все это, существует масса неопровержимых доказательств, подтверждающих, что под Курском воевали северокорейские солдаты. На днях были обнародованы кадры того, как северокорейские солдаты, атакующие Курск, были уничтожены украинской артиллерией и FPV-дронами. Трупы мертвых северокорейских солдат были выстроены в ряд на поле после боя, и их, похоже, были десятки. Украинский спецназ сообщает, что в трех боях под Курском за последние дни погибли по меньшей мере 50 северокорейских солдат. Сообщается, что примерно столько же корейцев получили ранения. Российские военные пишут, что с 12 по 15 декабря в Курске погибли 187 северокорейских солдат. Глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Кремль бросает северокорейцев в бой против ВСУ без прикрытия со стороны бронетехники и артиллерии. При этом российские СМИ продолжают восхвалять мужество и доблесть солдат из КНДР. Северокорейцы якобы быстро атакуют и не берут пленных. Согласно опубликованным видеокадрам, солдаты КНДР атаковали позиции ВСУ днем и без поддержки бронетехники. Их сразу же накрыли беспилотники и артиллерия ВСУ. Первую волну атак ВСУ отразили, однако затем последовала вторая и третья волна. После того как украинские войска отошли, противник начал собирать тела убитых солдат.