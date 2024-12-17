USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых

17:38 343

Число дезертиров в ВСУ в некоторые периоды превышало число погибших и раненых. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на командира украинской бригады.

При этом военный отметил, что в ряды армии вернулись только около 10%. Он также заявил, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к «задачам, с которыми им предстоит столкнуться на фронте».

«Если мы скажем даже хорошо подготовленному новобранцу, что он должен пережить 30 ударов FPV-дрона, выжить две недели благодаря тому, что кто-то сбросит ему воду и зарядные устройства с дрона, при этом находиться под постоянным огнем и одновременно остановить атаку пехоты, это будет звучать нереально, и ни один учебный центр не сможет подготовить его к этому», - отметил военный.

Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 344
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 2591
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 5635
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 1020
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
16:25 897
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 1394
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 12246
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9065
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 2171
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 3842
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2764

ЭТО ВАЖНО

Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 344
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 2591
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 5635
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 1020
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсудили будущее Сирии
16:25 897
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 1394
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал
Спецоперация Украины в Москве: убит генерал обновлено 13:05
13:05 12246
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9065
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
Израиль будет полностью контролировать сектор Газа
14:23 2171
У Украины в Курской области все плохо
У Украины в Курской области все плохо
13:39 3842
Хаменеи грозит Израилю
Хаменеи грозит Израилю
13:39 2764
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться