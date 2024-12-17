Число дезертиров в ВСУ в некоторые периоды превышало число погибших и раненых. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на командира украинской бригады.

При этом военный отметил, что в ряды армии вернулись только около 10%. Он также заявил, что ни один учебный центр не способен подготовить новобранцев к «задачам, с которыми им предстоит столкнуться на фронте».

«Если мы скажем даже хорошо подготовленному новобранцу, что он должен пережить 30 ударов FPV-дрона, выжить две недели благодаря тому, что кто-то сбросит ему воду и зарядные устройства с дрона, при этом находиться под постоянным огнем и одновременно остановить атаку пехоты, это будет звучать нереально, и ни один учебный центр не сможет подготовить его к этому», - отметил военный.