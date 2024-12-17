Россияне с корейцами наступают в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне третьи сутки ведут активные наступательные действия в Курской области.

"Третьи сутки противник ведет интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери", - заявил главком ВСУ на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

По его словам, украинские военные держат оборону и уничтожают личный состав и технику россиян.

"Самая сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях. Также противник значительно усилил интенсивность наступательных действий на краматорском, торецком и времевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - заявил главком ВСУ.