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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
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Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Россияне с корейцами наступают в Курской области

17:58 1387

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне третьи сутки ведут активные наступательные действия в Курской области.

"Третьи сутки противник ведет интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери", - заявил главком ВСУ на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

По его словам, украинские военные держат оборону и уничтожают личный состав и технику россиян.

"Самая сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях. Также противник значительно усилил интенсивность наступательных действий на краматорском, торецком и времевском направлениях, где пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет", - заявил главком ВСУ.

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