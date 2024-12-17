Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова
18:05 944
17 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с раисом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
Сначала состоялась церемония награждения Рустама Минниханова орденом «Достлуг» Азербайджана за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Затем состоялся совместный обед Ильхама Алиева и Рустама Минниханова.
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