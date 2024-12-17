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Еще один российский танкер терпит бедствие

18:19 1001

Еще один российский танкер «Волгонефть», который находится в акватории Керченского пролива, подал сигнал бедствия в ночь с понедельника на вторник, передают российские СМИ. Судно перевозит 4000 тонн мазута.

Танкер «Волгонефть 109» находился в районе порта Кавказ, недалеко от места крушения двух аналогичных судов в воскресенье, 15 декабря. Капитан танкера сообщил о нарушении герметичности четвертого грузового танка и о протекании мазута, который, по его словам, попадает в балластный танк. Сообщается, что целостность корпуса корабля при этом не нарушена, нефтепродукты не вытекают в воду.

На судне находятся 14 членов экипажа, угрозы их жизням нет. Капитан не принял предложение об эвакуации команды.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря, во время шторма. Произошла утечка мазута, которая может обернуться для Черного моря крупнейшей экологической катастрофой, отмечали эксперты Greenpeace. По предварительной информации, в море могло попасть свыше 4,2 тысячи кубометров нефтепродуктов (всего суда перевозили более 9 тысяч кубометров). Кроме того, в результате крушения и разлома «Волгонефть 212» погиб один человек, 11 попали в больницу. С «Волгонефть 239» удалось эвакуировать всю команду — 14 человек, судно село на мель.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев во вторник отчитался о том, что «нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров». В Темрюкском и Анапском районах региона введен режим ЧС муниципального уровня.

Как выяснили «Известия», оба потерпевших крушение во время шторма танкера не должны были находиться в море по причине изношенности. Они превысили максимальный срок эксплуатации на 10–15 лет.

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