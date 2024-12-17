Еще один российский танкер терпит бедствие

Танкер «Волгонефть 109» находился в районе порта Кавказ, недалеко от места крушения двух аналогичных судов в воскресенье, 15 декабря. Капитан танкера сообщил о нарушении герметичности четвертого грузового танка и о протекании мазута, который, по его словам, попадает в балластный танк. Сообщается, что целостность корпуса корабля при этом не нарушена, нефтепродукты не вытекают в воду.

Еще один российский танкер «Волгонефть», который находится в акватории Керченского пролива, подал сигнал бедствия в ночь с понедельника на вторник, передают российские СМИ. Судно перевозит 4000 тонн мазута.

На судне находятся 14 членов экипажа, угрозы их жизням нет. Капитан не принял предложение об эвакуации команды.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря, во время шторма. Произошла утечка мазута, которая может обернуться для Черного моря крупнейшей экологической катастрофой, отмечали эксперты Greenpeace. По предварительной информации, в море могло попасть свыше 4,2 тысячи кубометров нефтепродуктов (всего суда перевозили более 9 тысяч кубометров). Кроме того, в результате крушения и разлома «Волгонефть 212» погиб один человек, 11 попали в больницу. С «Волгонефть 239» удалось эвакуировать всю команду — 14 человек, судно село на мель.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев во вторник отчитался о том, что «нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров». В Темрюкском и Анапском районах региона введен режим ЧС муниципального уровня.

Как выяснили «Известия», оба потерпевших крушение во время шторма танкера не должны были находиться в море по причине изношенности. Они превысили максимальный срок эксплуатации на 10–15 лет.