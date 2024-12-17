Нетаньяху отправился в Каир: может быть объявлена сделка с ХАМАС

Агентство пишет, что, по их информации, сделка будет заключена в ближайшие дни.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направляется в Каир для переговоров о прекращении огня с ХАМАС и по освобождению заложников, сообщает Reuters.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди израильских чиновников сообщало, что власти Израиля и движение ХАМАС добились прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о перемирии в секторе Газа. По информации источников, прекращение огня в анклаве теперь кажется «более реалистичной перспективой, чем когда-либо за последний год».

По данным министра по делам диаспоры Израиля Амихая Шикли, пока есть вероятность достижения с ХАМАС договоренности, которая будет предусматривать освобождение всех оставшихся в плену заложников, а работа над реализацией плана прекращения огня будет осуществляться поэтапно и начнется еще до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, на первом этапе из плена ХАМАС должны быть освобождены заложники старше 51 года, женщины и люди, имеющие различные заболевания. В обмен на это Израиль амнистирует палестинцев, отбывающих наказание в еврейском государстве. Этот же этап предполагает установление режима прекращения огня на 6-7 недель и начало переговоров об устойчивом перемирии. В течение этого периода в Газу будут допущены грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.

Второй этап сделки предусматривает возвращение из плена оставшихся заложников также в обмен на палестинских заключенных. На третьем этапе начнутся работы по восстановлению гражданской инфраструктуры Газы.

Источники Bloomberg уточняют, что в настоящее время ХАМАС, чьи позиции в противостоянии с Израилем значительно ослабли, смягчил свои требования к еврейскому государству, что и повысило вероятность скорого достижения соглашения.