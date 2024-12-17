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Американский телеканал сел в лужу: выдал асадовского палача за «спасенного заключенного»

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19:23 1333

Несколько дней назад на американском телеканале CNN вышел сюжет об освобождении заключенного из тюрьмы в Дамаске.

Израильский 9 Канал пишет, что на кадрах, опубликованных телеканалом, журналистка Кларисса Уорд за руку выводит из тюрьмы испуганного заключенного, «случайно обнаруженного под пледом в одной из камер».

В видеосюжете телеканала говорится, что тюремные охранники якобы бросили мужчину в камере без воды и еды, сбежав после свержения Башара Асада. Мужчина дрожащими руками пытается взять заранее приготовленную ему еду и плачет, по его словам, он три месяца не видел солнечного света и ничего не слышал о своих детях.

Зрители обвинили телеканал в постановке сюжета, поскольку заключенный довольно упитанный, смотрел на свет, не прикрывая глаз, выглядел аккуратным и ухоженным, ничего не выдавало голода и пыток.

Сайт Verify-Sy, специализирующийся на проверке новостей и выявлении фейков, выяснил личность этого мужчины. В сюжете CNN заключенный назвал себя Аделем Гурбалом из города Хомс. Он заявил, что был арестован правительственными властями три месяца назад и понятия не имел, что режим Асада пал. Сама Уорд назвала эпизод «одним из самых невероятных моментов», свидетелем которых она была.

Однако, пишет Verify-Sy, этот освобожденный человек — Салама Мохаммад Салама — старший лейтенант разведки сирийских ВВС с долгой историей предполагаемых военных преступлений. Ссылаясь на жителей Хомса, Verify-Sy рассказал, что Салама контролировал несколько КПП в городе, занимался грабежом и вымогательством. Он был арестован менее месяца назад из-за спора с более высокопоставленным офицером по поводу раздела взяток. Салама участвовал в военных операциях на нескольких фронтах в Хомсе в 2014 году, был ответственен за задержание и пытки молодых людей в городе по сфабрикованным обвинениям или просто без причины.

Телеканал, реагируя на обвинения сначала в постановке сюжета, а затем в дезинформации, провел собственное расследование и согласился с тем, что в его сюжете фигурировал действительно Салама Мохаммад Салама. Как отмечает телеканал, журналисты не могут связаться с Саламой, его нынешнее местонахождение неизвестно.

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