Акции российского «Газпрома» рухнули

Акции российской компании «Газпром» в ходе торгов на Московской бирже упали до минимума за последние 16 лет. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на вечер вторника. сообщает РБК.

Так, в моменте котировки «Газпрома» снизились на 2,41% — до 106,1 рубля за акцию. Это минимум с 26 января 2009 года.

Акции компании падают уже несколько дней подряд. Аналитики, опрошенные РБК, назвали среди причин снижения неоправдавшиеся ожидания инвесторов, которые надеялись на дивиденды, общее снижение рынка, а также геополитические риски и возможное ухудшение финансовых результатов «Газпрома».

В целом рынок акций РФ к вечеру 17 декабря продолжает снижение на фоне новостей о западных санкциях и в ожидании того, что Центробанк России поднимет ключевую ставку, пишут российские СМИ.