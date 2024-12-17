USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь
Новость дня
Нападение на азербайджанских полицейских: силовики открыли огонь

Россия продает Китаю свои «урановые» доли

20:32 387

Казахстанский государственный «Казатомпром», крупнейший в мире производитель урана, сообщил, что входящая в российскую госкорпорацию «Росатом» Uranium One Group выходит из двух совместных с ним уранодобывающих предприятий в Казахстане. Об этом информирует Reuters.

Uranium One Group продала 49,979% СП «Заречное», добывающего уран на месторождении Заречное в Туркестанской области, компании SNURDC Astana Mining Company, принадлежащей китайской State Nuclear Uranium Resources Development Co.

Доля участия «Казатомпрома» в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%.

Запасы Заречного месторождения на начало 2024 года составляли порядка 3 500 тонн урана, завершение отработки планируется в 2028 году.

Ожидается, что Uranium One также продаст 30% в совместном предприятии Хорасан-U и 30% в уставном капитале ТОО «Кызылкум» компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР), сообщила казахстанская компания. Доля «Казатомпрома» не изменится и составит в обоих СП 50%.

Хорасан-U добывает уран на участке «Хорасан-1» месторождения Северный Хорасан в Жанакорганском районе Кызылординской области с запасами месторождения по состоянию на начало 2024 года порядка 33 000 тонн урана со сроком эксплуатации до 2038 года. Весь добытый уран перерабатывается на производственных мощностях ТОО «Кызылкум».

До продажи Россия владела долями в шести из 14 месторождений «Казатомпрома». После сделок у нее останется четыре совместных проекта с запасами 254 000 тонн, включая долю в одном из крупнейших в мире месторождений «Буденовское» (участки 6-7), которую «Росатом» приобрел в рамках сделки, раскрытой в 2023 году.

Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 1965
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 6851
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6282
Нетаньяху отправился в Каир: может быть объявлена сделка с ХАМАС
Нетаньяху отправился в Каир: может быть объявлена сделка с ХАМАС новость дополнена
18:25 1397
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2062
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 2510
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4253
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 6134
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 2340
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 2221
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9631

ЭТО ВАЖНО

Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 1965
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 6851
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6282
Нетаньяху отправился в Каир: может быть объявлена сделка с ХАМАС
Нетаньяху отправился в Каир: может быть объявлена сделка с ХАМАС новость дополнена
18:25 1397
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2062
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 2510
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4253
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии
О связях Израиля с новыми лидерами новой Сирии haqqin.az разбирает вопрос с Михаилом Бородкиным; все еще актуально
03:23 6134
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы
Переговоры о мире начнутся, когда у России закончатся ресурсы заявили в Киеве
16:47 2340
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media
Суд отказал адвокатам обвиняемых по делу Abzas Media ОБНОВЛЕНО 17:05
17:05 2221
Таинственные дроны наступают. США бессильны
Таинственные дроны наступают. США бессильны наш обзор; все еще актуально
02:54 9631
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться