Россия продает Китаю свои «урановые» доли

Казахстанский государственный «Казатомпром», крупнейший в мире производитель урана, сообщил, что входящая в российскую госкорпорацию «Росатом» Uranium One Group выходит из двух совместных с ним уранодобывающих предприятий в Казахстане. Об этом информирует Reuters.

Доля участия «Казатомпрома» в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%.

Запасы Заречного месторождения на начало 2024 года составляли порядка 3 500 тонн урана, завершение отработки планируется в 2028 году.

Ожидается, что Uranium One также продаст 30% в совместном предприятии Хорасан-U и 30% в уставном капитале ТОО «Кызылкум» компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР), сообщила казахстанская компания. Доля «Казатомпрома» не изменится и составит в обоих СП 50%.

Хорасан-U добывает уран на участке «Хорасан-1» месторождения Северный Хорасан в Жанакорганском районе Кызылординской области с запасами месторождения по состоянию на начало 2024 года порядка 33 000 тонн урана со сроком эксплуатации до 2038 года. Весь добытый уран перерабатывается на производственных мощностях ТОО «Кызылкум».

До продажи Россия владела долями в шести из 14 месторождений «Казатомпрома». После сделок у нее останется четыре совместных проекта с запасами 254 000 тонн, включая долю в одном из крупнейших в мире месторождений «Буденовское» (участки 6-7), которую «Росатом» приобрел в рамках сделки, раскрытой в 2023 году.