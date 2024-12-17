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Убить невинного... Убить виновного
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Убить невинного... Убить виновного

Планировал теракт: израильтянин работал на Иран

20:51 971

Полиция Израиля сообщила об аресте в прошлом месяце 23-летнего жителя Иерусалима по подозрению в работе на иранские спецслужбы.

«В ноябре 2024 года был арестован 23-летний житель Иерусалима Исраэль Амоэль по подозрению в совершении преступлений против безопасности Израиля и работе на разведку иранского режима за денежное вознаграждение», - цитирует ТАСС заявление полицейской пресс-службы.

«В октябре Амоэль начал контактировать с представителями иранской разведки через социальные сети и выполнял под их руководством задачи по сбору разведывательной информации», - продолжили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый «искал в социальных сетях пистолет, глушитель и материалы для производства взрывчатки», а также «просматривал видеоролики о производстве взрывчатых веществ» с целью «совершения теракта в Израиле». Ему также «было предложено принять меры по вербовке сообщников из числа людей с криминальным прошлым», добавили в полицейской пресс-службе.

«В обмен на свою деятельность подозреваемый получил оплату от своего иранского оператора в криптовалюте», - проинформировали в полиции, указав, что «обвинения будут предъявлены в ближайшие дни».

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