В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отклонил инициативу Нижней палаты швейцарского парламента о созыве «международной конференции» по «Нагорному Карабаху», сообщил Федеральный совет страны.

Депутаты предложили правительству организовать в 2025 году конференцию для переговоров о возвращении армян, добровольно выехавших из Карабаха, однако правительство отвергло это предложение.

Ни Армения, ни Азербайджан не хотят «мирного форума», поэтому такая конференция «неактуальна и может даже оказаться контрпродуктивной», приводит позицию Кассиса издание Nau.ch.