USD 1.7000
EUR 1.7864
RUB 1.6402
Подписаться на уведомления
Убить невинного... Убить виновного
Новость дня
Убить невинного... Убить виновного

В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов

21:12 1681

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отклонил инициативу Нижней палаты швейцарского парламента о созыве «международной конференции» по «Нагорному Карабаху», сообщил Федеральный совет страны.

Депутаты предложили правительству организовать в 2025 году конференцию для переговоров о возвращении армян, добровольно выехавших из Карабаха, однако правительство отвергло это предложение.

Ни Армения, ни Азербайджан не хотят «мирного форума», поэтому такая конференция «неактуальна и может даже оказаться контрпродуктивной», приводит позицию Кассиса издание Nau.ch.

Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
21:40 1043
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
22:15 389
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
20:12 5843
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
08:00 5621
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
21:12 1682
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 2645
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 8404
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6537
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2579
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 3075
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4749

ЭТО ВАЖНО

Охота на «теневой флот» России
Охота на «теневой флот» России горячая тема
21:40 1043
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
Азербайджан забил спасительный гол Швеции за две секунды до финального свистка
22:15 389
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии
Брат Асада задержан на границе Ливана и Сирии эксклюзив; обновлено 20:12
20:12 5843
Убить невинного... Убить виновного
Убить невинного... Убить виновного сирийский дневник Эйнуллы Фатуллаева
08:00 5621
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
В Швейцарии провалилась провокация армянских лоббистов
21:12 1682
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии
Турция и Евросоюз обсуждают будущее Сирии обновлено 20:18
20:18 2645
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат
Фильм ужасов: россияне сжигают лица убитых северокорейских солдат НАШ ОБЗОР; ВИДЕО
16:50 8404
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками
Абу Умар рассказал Эйнулле Фатуллаеву о боях Турции с курдскими боевиками второй видеорепортаж
05:55 6537
Россияне с корейцами наступают в Курской области
Россияне с корейцами наступают в Курской области
17:58 2579
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
Дезертиров в ВСУ было больше, чем погибших и раненых
17:38 3075
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд
Судьбу армянских сепаратистов решит Бакинский военный суд заявление Генпрокуратуры
15:20 4749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться