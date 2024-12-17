Охота на «теневой флот» России

На встрече в Таллине Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии приняли решение о начале проверок страховых документов подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Полученную информацию будут анализировать и при необходимости учитывать в составлении новых санкционных списков.

Двенадцать европейских стран договорились о совместных действиях, направленных на борьбу с теневым танкерным флотом, с помощью которого Россия пытается обходить санкции. Западным страховым компаниям запрещено страховать танкеры, если они перевозят нефть для продажи по цене выше установленного потолка. Для обхода этих ограничений РФ создала «теневой флот».

Формальным поводом для таких проверок стали используемые Россией танкеры, состояние которых представляет экологическую опасность для окружающей среды Балтики и прибрежной европейской зоны. Считалось, что это лишь придирка, и на самом деле «теневой флот» не так и плох, однако крушение двух российских танкеров в Керченском заливе 16 декабря, а затем еще одного на следующий день, с разливом нефти и всеми «вытекающими» отсюда последствиями для окружающей среды словно подтвердили опасения европейцев.

Как раз 16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый, 15-й пакет санкций против России. Среди прочего там содержится список 52 танкеров, используемых Россией для обхода санкций. Теперь под санкциями Евросоюза 79 судов, и это явно не предел. Таким танкерам запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Кроме того, введены санкции против российских компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Свой санкционный список танкеров на тридцать единиц увеличила и Великобритания, теперь в нем 93 судна. Из полусотни танкеров, попавших под американские санкции, большинство прекратило коммерческие перевозки.

Страны Запада не заинтересованы в сокращении объема российской нефти на мировых рынках, опасаясь роста цен. Но, вводя ограничения, они добиваются повышения расходов и уменьшения прибыли для России от продажи нефти и нефтепродуктов. С учетом большой важности «нефтяных» бюджетных поступлений, это направление санкционного давления считается самым перспективным. Так что охота за «серыми» танкерами продолжится.