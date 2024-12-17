Мать российского оппозиционера госпитализировали с признаками отравления

Елена Гордон, мать российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, госпитализирована в берлинскую клинику «Шарите» с симптомами, похожими на результат отравления, рассказали «Агентству» двое коллег политика.

В свою очередь полиция Берлина сообщила, что расследует предполагаемое покушение на убийство женщины, которая была госпитализирована в «Шарите». Имя пострадавшей ведомство не назвало.

«Женщина сообщила медицинскому персоналу клиники, что она подозревает, что ее отравили», — говорится в сообщении. По данным полиции, пострадавшую перевели в изолятор «Шарите», где у нее взяли анализы крови на все виды токсических веществ.

По данным издания, первичный тест на химические отравляющие агенты дал отрицательный результат. Гордон в последнее время живет в Берлине, пишет «Агентство».